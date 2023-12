Schwarz-Grün plant neuen Notkredit für 2024

Kiel (dpa/lno). Die Landesregierung setzt im kommenden Jahr auf ein Zusammenspiel von Sparen, dem Nutzen von Rücklagen und neuen Krediten. „Der Haushalt 2024 ist der schwierigste, den ich bisher auf den Weg gebracht habe“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag.

Zuvor hatte das Kabinett ihren Etatentwurf für 2024 beschlossen. Er sieht neue Schulden in Höhe von gut 775 Millionen Euro vor. Der Großteil davon soll über einen neuen Notkredit finanziert werden. Über den Haushaltsentwurf muss nun der Landtag beraten.

„Die multiplen Krisen dieser Zeit bringen große Herausforderungen mit sich, gerade auch finanzielle“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Für den Haushalt habe die Koalition unterschiedliche Lösungen gefunden. „Wir investieren, wir mildern die Krisenfolgen und wir konsolidieren den Haushalt.“

Schwarz-Grün plant mit Einnahmen in Höhe von 16 Milliarden und Ausgaben von 16,9 Milliarden Euro. Die Differenz will die Regierung durch Entnahme von Rücklagen in Höhe von knapp 112 Millionen Euro, einen Notkredit von voraussichtlich knapp 650 Millionen Euro sowie durch gut 130 Millionen Euro konjunkturelle Schulden decken. Es wird aber auch gespart. Alle Ministerien sparen zusammen 100 Millionen Euro. Das trifft beispielsweise auch den Sozialbereich. Die Größe der Hortgruppen für Grundschüler wollen CDU und Grüne zum April von 20 auf 25 erhöhen. Das bringt pro Jahr etwa sechs Millionen Euro.

