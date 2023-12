Zwei Tatverdächtige nach Brandstiftung in Schule ermittelt

Rund eine Woche nach einem Brand in einer Schule in Eutin im Kreis Ostholstein hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 18 Jahre alter und ein 21 Jahre alter Ostholsteiner stünden im Verdacht, in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember im zweiten Obergeschoss der Schule Feuer gelegt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuvor hätten die beiden Tatverdächtigen in der Schule randaliert. Zu einem möglichen Motiv der Tatverdächtigen machte die Polizei keine Angaben. Bei dem Feuer war ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden.