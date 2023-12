Übernahme Hamburgs CDU bleibt bei Kritik an HHLA/MSC-Deal der Stadt

Blick auf das Logo der HHLA am Containerterminal Tollerort im Hamburger Hafen.

Die Hamburger CDU hat ihre Kritik an der Kooperation der Stadt und der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA bekräftigt. „Noch immer ist der rot-grüne Hafen-Deal völlig intransparent“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion in der Bürgerschaft, Götze Wiese, am Dienstag. „Die entscheidende Frage lautet weiter: Ist der Deal gut für die Stadt? Die Antwort ist weiterhin: nein.“