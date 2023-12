Weltrekordversuch mit Sternen aus Joghurt-Deckeln geplant

Hamburg (dpa/lno). Mit mindestens 18.800 gebastelten Weihnachtssternen aus Joghurtbecher-Deckeln wollen Kinder und Jugendliche in Hamburg einen bestehenden Weltrekord knacken. Die Silbersterne sollen an Lichterketten befestigt werden und so die Michaelisbrücke in Hamburgs Stadtmitte erleuchten, wie die Schulbehörde am Dienstag in Hamburg mitteilte. Geplant ist der Weltrekord-Versuch am Dienstag in einer Woche. Zur Mittagszeit sollen die Ketten aufgehängt werden.

Außerdem werden die Aludeckel im Anschluss an die Aktion „veräußert“ und das so erlöste Geld geht an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Bislang sind den Angaben zufolge rund 12.000 Sterne schon fertig. Wer noch mitbasteln möchte, kann seine Sterne an die Beratungsstelle Gewaltprävention der Schulbehörde schicken.

