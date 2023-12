Über zwei Monate nach tödlichen Schüssen vor einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Sasel hat die Polizei einen Verdächtigen bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gefasst. Der 23-jährige Mann wurde verhaftet und kam ins Untersuchungsgefängnis, wie die Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte.

Routinekontrolle Nach Todesschüssen in Shisha-Bar: Verdächtiger gefasst

Der mutmaßliche Schütze war bereits drei Tage nach der Tat Anfang Oktober verhaftet werden. Der nun gefasste 23-Jährige gilt laut Polizei als Mittäter. Er sei bei den Ermittlungen in den Fokus der Beamten geraten. Bei der Personenüberprüfung im Rahmen der Verkehrskontrolle am Montagabend in Bramfeld stellten die Polizisten fest, dass es sich bei einem Beifahrer um den gesuchten 23-Jährigen handelte.

Bei den Schüssen in der Shisha-Bar am 1. Oktober war ein 24 Jahre alter Deutsch-Iraner nach einem Streit mit mehreren Schüssen getötet worden. Drei Tage später war ein 30 Jahre alter Deutscher als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

