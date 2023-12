Senatorin Leonhard: MSC/HHLA-Ergebnis wichtiger Schritt

Melanie Leonhard hält einen Tannenbaum während der Aktion «Weihnachtsbäume für die Schiffe im Hamburger Hafen» an Deck eines Ausflugsschiffs.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat das Ergebnis des Übernahmeangebots der Reederei MSC für den Hafenlogistiker HHLA als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer strategischen Partnerschaft gewertet. „Die weltgrößte Reederei bindet sich damit fest und langfristig an den Hamburger Hafen - die Einbindung in ein weiteres globales Netzwerk wird zusätzlichen Umschlag bringen und auch einen Beitrag für die Entwicklung des Hafens leisten“, sagte Leonhard am Dienstag. „Das heutige Ergebnis bringt uns auf diesem Weg einen wichtigen Schritt weiter.“