Mutmaßlich brennende Zigarette löst Wohnungsbrand aus

Vermutlich eine brennende Zigarette hat im Hamburger Stadtteil Hohenfelde in der Nacht zu Dienstag einen Wohnungsbrand verursacht. Als die Einsatzkräfte in der Einzimmerwohnung eintrafen, haben sie ein brennendes Bett vorgefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bewohner der Wohnung sei mit leichten Verbrennungen sowie des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Es wird demnach geprüft, ob der Mann möglicherweise im Bett geraucht hat. Durch das Löschwasser sind sowohl die Brandwohnung als auch die darunter liegende Wohnung vorübergehend unbewohnbar. Zuvor hatten Medien berichtet.