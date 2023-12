Betonmischer fährt in Wohnhaus: Straße gesperrt

Ein mehrachsiger Betonmischer mit 32 Tonnen Gesamtgewicht ist am Dienstagmorgen in der Blomeschen Wildnis (Kreis Steinburg) von der B431 abgekommen und in ein Wohnhaus gefahren. Wegen der Bergungsarbeiten musste ein Straße am Morgen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Der 29 Jahr alte Fahrer des Betonmischers ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Das erheblich beschädigte Haus muss nun statisch überprüft werden. Weitere Details waren zunächst unklar.