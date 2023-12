A20 bei Lübeck nach Unfall Richtung Rostock voll gesperrt

Wegen eines Lastwagenunfalls am Montagabend ist die A20 zwischen Lübeck-Genin und Groß Sarau in Richtung Rostock am Dienstagmorgen noch voll gesperrt gewesen. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Fahrer des mit Bigpacks beladenen Lkw von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug pfügte die Bankette auf mehreren Hundert Metern um, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen mitteilte. Zudem sei Diesel ausgelaufen.