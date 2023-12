Vermutlicher Falschfahrer verursacht Unfall

Vermutlich durch einen Falschfahrer sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Kurierfahrzeuges am Montagabend in die falsche Richtung unterwegs und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Dessen beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden schwer verletzt. Beide erlitten Gesichtsverletzungen und kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.