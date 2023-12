Prozess um Silberdiebstahl bei Aurubis beginnt

Wegen Diebstahls von silberhaltigem Material im Wert von elf Millionen Euro beim Kupferproduzenten Aurubis beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) ein Prozess vor dem Landgericht Hamburg. Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Angeklagten schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei vor, einem sechsten Beschuldigten Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl.

Zwischen Februar 2020 und Januar 2021 sollen die Beschuldigten rund 5000 Kilo edelmetallhaltige Zwischen- und Nebenprodukte vom Aurubis-Firmengelände im Stadtteil Veddel gestohlen haben.

Die Beute verkauften sie laut Anklage an bislang unbekannte Abnehmer. Zumindest ein Teil des Diebesgutes soll zur Analyse und weiteren Verwendung an metallverarbeitende Betriebe in der Türkei versandt worden sein. Zur internen Kommunikation benutzten die Beschuldigten im Alter zwischen 33 und 50 Jahren Kryptohandys.

Einen deutlich höheren Schaden noch haben Betrügereien in einem Ende August bekanntgewordenen Fall bei Aurubis verursacht. Dieser Fall ist aber nicht Gegenstand des jetzt beginnenden Prozesses.

