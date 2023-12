Landtag SPD-Fraktion will neue Fraktionsspitze wählen

Nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Thomas Losse-Müller will die SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag am Dienstag (13.00 Uhr) eine neue Spitze wählen. Seit der Ankündigung Losse-Müllers hatte niemand der elf anderen Fraktionsmitglieder offiziell den Hut in den Ring geworfen.