HSV-Profi Muheim nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Hamburg (dpa/lno). Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Abwehrspieler Miro Muheim vom Hamburger SV wegen der Roten Karte in der Partie gegen den SC Paderborn für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der DFB am Montag mit und sprach die Strafe „wegen eines unsportlichen Verhaltens“ aus. Der Fußball-Zweitligist stimmte dem Urteil zu, damit ist es rechtskräftig. Muheim hatte bei der 1:2-Niederlage in der 78. Minute die Rote Karte gesehen.

