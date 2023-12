Sieben Verletzte bei Auseinandersetzung in Kiel

Mit Messerstichen, Schlägen und Tritten sind mehrere Menschen in Kiel aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung vor einem Vereinsheim wurden am Freitagabend sieben Beteiligte verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier von ihnen kamen in Krankenhäuser. Zwischen Gästen einer Geburtstagsfeier und einer ungeladenen Personengruppe sei es zum Streit gekommen, nachdem der Verantwortliche der Feier diese Gruppe aus den Räumen verwiesen hatte. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Kiel sucht jetzt Zeugen.