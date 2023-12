Autofahrer fährt nach Zusammenstoß mit Mädchen weiter

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem elfjährigen Mädchen einen Mann mit schwarzem Auto. Am Freitag sei es auf einer Hauptverkehrsstraße in der Nähe des Stadtzentrums von Norderstedt zu dem Unfall gekommen, bei dem das Kind leicht verletzt wurde, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach stieg das Mädchen vom Fahrrad, um die Straße an einer Verkehrsinsel zu überqueren. In dem Moment sei ein schwarzes Auto in Richtung Norden gefahren und habe das Kind umgestoßen. Der Autofahrer habe gehupt, sich nicht um die Verletzte gekümmert und sei weitergefahren. Das Mädchen könne sich nur an die schwarze Farbe des Wagens mit Segeberger Kennzeichen erinnern. Am Steuer habe ein Mann gesessen. Die Polizei sucht Zeugen.

