Diebe stehlen Gold- und Perlenschmuck aus Reihenhaus

Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in Wedel im Kreis Pinneberg haben Unbekannte Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro erbeutet. Der oder die Täter seien am Samstag gewaltsam in das Haus eingedrungen und hätten die Räume im ersten Stock durchsucht, teilte die Polizei am Montag mit. Es wurde Gold- und Perlenschmuck gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach zwei Männern, die gegen 16.00 Uhr in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. Sie schnell zu einem blauen Transporter gegangen, mit dem sie weggefahren seien. Genauere Beschreibungen der Männer oder des Fahrzeugs gebe es nicht.