Tauwasser und Eis: Kinosaal wegen Einsturzgefahr geräumt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Ein Kinosaal in Bad Segeberg musste wegen Einsturzgefahr geräumt werden. Tauwasser und Eis hätten am Sonntag zu einer bedrohliche Absenkung des Flachdaches geführt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Alle Besucher hätten das Kino verlassen müssen, weil zunächst Einsturzgefahr für das gesamte Dach vermutet worden sei. Nach einer sehr umfangreichen Erkundung der Dachkonstruktionen sei jedoch für die übrigen Kinosäle Entwarnung gegeben worden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.