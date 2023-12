Flensburgs Handballer holen Balinger Linksaußen Patrick Volz

Der Linksaußen Patrick Volz verlässt die Balinger Handballer und schließt sich zur kommenden Saison der SG Flensburg-Handewitt an. Zunächst geht es für den 24-Jährigen jedoch nach Dänemark.

Flensburg (dpa/lno). Die SG Flensburg-Handewitt hat den Linksaußen Patrick Volz vom Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet. Wie beide Bundesliga-Handballclubs am Montag bekannt gaben, wechselt der 24-Jährige zur neuen Saison zum norddeutschen Topclub und wird im Zuge der neuen Kooperation als erster Spieler an den dänischen Erstligisten Sønderjyske verliehen. Dort wird er in der kommenden Saison zunächst auflaufen. Volz erhält bei den Flensburgern einen Vertrag bis 2028.

In dieser Saison ist er dank seiner bislang erzielten 59 Treffer der erfolgreichste Schütze des Clubs aus Baden-Württemberg. „Patrick ist ein talentierter Spieler, der in Balingen eine super Entwicklung gemacht hat“, wurde SG-Geschäftsführer Holger Glandorf zitiert. Mitte Oktober war Volz für den HBW beim 32:28 der Flensburger fünfmal erfolgreich gewesen.

