Polizei erwischt Raser im Ort mit 109 Kilometern pro Stunde

Die Polizei hat einen Raser mit 109 Kilometern pro Stunde in einer geschlossenen Ortschaft im Kreis Plön erwischt. Der Mann sei am Sonntagnachmittag in Probsteierhagen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Für die Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als das Doppelte der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gibt es den Angaben zufolge zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 1120 Euro. Von 913 Verkehrsteilnehmern an der Kontrollstelle überschritten 98 die zulässige Höchstgeschwindigkeit.