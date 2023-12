17-Jähriger auf Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat sich mitten in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Eckernförde geliefert - und sie verloren. Als die Beamten am frühen Samstagmorgen den Kastenwagen kontrollieren wollten, habe der Fahrer stattdessen stark beschleunigt und sei „in gefährlicher Fahrt“ Richtung Stadtmitte und dabei auch über eine rote Ampel gerast, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einem Unfall beim Rechtsabbiegen wollten Fahrer und Mitfahrer zu Fuß weiter flüchten, konnten aber wenig später von den Polizisten geschnappt werden.