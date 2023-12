Stadt Dortmund ehrt Autor Stanišić mit Nelly-Sachs-Preis

Der in Jugoslawien aufgewachsene Autor Saša Stanišić ist mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet worden. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert. Mit dem Literaturpreis werde ein Autor gewürdigt, der die Fluchterfahrung als zentralen Moment seiner Werke sieht, teilte die Stadt am Sonntag mit. Stanišić, Jahrgang 1978, lebt in Hamburg. Er schrieb unter anderem die Romane „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, „Vor dem Fest“ und „Herkunft“.

Dortmund/Hamburg. Der in Jugoslawien aufgewachsene Autor Saša Stanišić ist mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet worden. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert. Mit dem Literaturpreis werde ein Autor gewürdigt, der die Fluchterfahrung als zentralen Moment seiner Werke sieht, teilte die Stadt am Sonntag mit. Stanišić, Jahrgang 1978, lebt in Hamburg. Er schrieb unter anderem die Romane „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, „Vor dem Fest“ und „Herkunft“.

Stanišić war mit 14 Jahren vor den Schrecken des Krieges auf dem Balkan nach Deutschland geflohen. „Mit Ironie und Witz behandelt er auch das Unangenehmste, das ihm und seiner Familie sowohl in Jugoslawien als auch in Deutschland widerfahren ist, ohne dabei zu verharmlosen“, sagte Jury-Mitglied Bozena Badura über den Preisträger.

Stanišić lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt. Er erhielt schon eine Reihe von Auszeichnungen - unter anderem den Deutschen Buchpreis 2019 für „Herkunft“. Der Preisträger sagte in seiner Rede, wie wichtig es sei, trotz aller Widerstände, trotz Kriegs und Rassismus, Spuren zu hinterlassen.

Preisträger der seit 1961 in Dortmund vergebenen Auszeichnung waren unter andren Nadine Gordimer (1985), Milan Kundera (1987), Christa Wolf (1999) und Margaret Atwood (2009).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg