Segeln Vettels Segel-Team zahlt weiter Lehrgeld in Dubai

Dubai (dpa/lno). Ein halbes Jahr nach dem Einstieg in die Profisegel-Liga SailGP kämpft das deutsche Team weiter um den Anschluss an die Weltspitze. Der Rennstall von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kam beim sechsten Einsatz nicht über Platz neun im Feld der zehn Teams hinaus.

Steuermann Erik Heil aus Strande bei Kiel und seine Crew zeigten zwar gute Ansätze, machten sich das Leben auf den kurzen Kursen aber mit einer Disqualifikation und Startpatzern selbst schwer. So zollt das Germany SailGP Team im Kampf mit den teilweise seit drei oder vier Jahren aktiven Weltklasseteams weiter seiner geringen Erfahrung Tribut.

„Ich ärgere mich schon darüber, dass unsere Starts nach dem intensiven Training ein bisschen in die Hose gegangen sind“, sagte Heil. „Es waren auf dem kleinen Kurs bei leichten Winden schwierige Bedingungen.“ Die Erfahrung der anderen, so Heil, sei nicht leicht aufzuholen. Aber „wir nutzen weiter jede Chance, uns zu verbessern“.

Den Sieg sicherten sich bei der letzten SailGP-Regatta des Jahres am Persischen Golf Neuseelands America's-Cup-Verteidiger um Steuermann Peter Burling vor Australien mit Ersatz-Fahrer Jimmy Spithill sowie Kanada mit Phil Robertson am Steuer. Im Gesamtklassement der Serie führt zur Halbzeit Australien vor Dänemark und Neuseeland. Das Germany SailGP Team liegt nach sechs von 13 Regatten auf dem zehnten und letzten Platz. Beim Finale in San Francisco kämpfen die Teams vom 13. bis 15. Juli 2024 um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar für die Sieger.

