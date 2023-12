Jüdische Gemeinde weiht Gedenkstätte „LeDor VaDor“ ein

Die jüdische Gemeinde hat an ihrem Gemeindetag am Sonntag die Gedenkstätte „LeDor VaDor“ auf dem Gelände der neuen Synagoge in Kiel eingeweiht. Der Name bedeute von Generation zu Generation und zeige, dass das Kunstwerk ein Zeichen der Erinnerungskultur für die nächsten Generationen sein solle, teilte die Gemeinde mit. Die Gedenkstätte bilde die Namen der deportierten und ermordeten jüdischen Kielerinnen und Kieler ab.