Rot-Grün: Senat soll in Berlin um Bau-Fördermittel kämpfen

Hamburgs rot-grüne Koalition fürchtet angesichts der milliardenschweren Berliner Haushaltskrise um Fördermittel im Bereich des Wohnungsbaus und der energetischen Sanierung. In einem gemeinsamen Antrag für die letzte Bürgerschaftssitzung in diesem Jahr am 20. Dezember wollen SPD und Grüne deshalb den Senat auffordern, „sich auf Bundesebene in geeigneter Weise dafür einzusetzen, dass weiterhin ausreichend Fördermittel (...) vorhanden sind“.