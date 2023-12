„Ein richtiges Brett“: Holstein Kiel freut sich auf Topspiel

Kiel (dpa/lno). Das Überraschungsteam von Holstein Kiel freut sich auf das Zweitliga-Topspiel bei Fortuna Düsseldorf. Als Tabellenzweiter reisen die Kieler am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Tabellenvierten. „Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Wir wissen, mit welcher individuellen Klasse Düsseldorf besetzt ist und was für einen Plan sie haben“, sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. Mit 16 Punkten in sieben Spielen sind die „Störche“ das statistisch beste Auswärtsteam der Liga. Die Fortuna hat dafür mit 34 Toren den besten Angriff.

„Wenn man sich die ganzen Parameter anguckt: Was für Spieler stehen auf dem Feld? Was für ein Setup hat Fortuna Düsseldorf, was für ein Setup hat Holstein Kiel?“, sagte Rapp: „Dann wird wahrscheinlich keine dritte Person sagen, dass Holstein Kiel in Düsseldorf etwas holen muss. Trotzdem fahren wir mit der vollen Überzeugung dahin: Wir können da etwas holen.“

Ausgerechnet vor dieser wichtigen Partie sind aber gleich drei Holstein-Stürmer angeschlagen: „Steven Skrzybski hat muskuläre Probleme. Jann-Fiete Arp hat Leistenprobleme“. Benedikt Pichler spüre nach seiner langen Verletzungspause „mal hier ein Zwicken, mal da ein Zwacken“, sagte Rapp. „Bei allen drei gibt es noch ein Fragezeichen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg