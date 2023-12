Donezk-Heimspiele finden weiter in Hamburg statt

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk wird seine internationalen Heimspiele auch nach der Winterpause in Hamburg austragen. Das gab der Hamburger SV am Freitag bekannt. Wegen des Krieges in der Heimat hatten die Ukrainer von September bis November alle drei Champions-League-Heimspiele gegen den FC Porto, FC Barcelona und Royal Antwerpen im Volksparkstadion bestritten. Erst im letzten Gruppenspiel am nächsten Mittwoch in Porto entscheidet sich, ob Schachtar sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert oder als Vorrundendritter in die Europa League absteigt.