Defekte Löschanlage lässt Firmengelände im Schaum versinken

Eine unfreiwillige Schaumparty hat die Feuerwehr in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg beschäftigt. Eine defekte Löschanlage ließ dort ein Firmengelände im Schaum versinken. Wahre Schaummassen hätten sich über das Betriebsgelände ergossen und zwei Lastwagenfahrer in ihren Fahrzeugen eingeschlossen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.