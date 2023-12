Smartphone-Chat: Betrüger erbeuten Tausende Euro von Vater

Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte mit einer Betrugsmasche über einen Nachrichtendienst von einem 64-Jährigen aus Heide erbeutet. Die Betrüger gaben sich am Montag in einer Smartphone-Nachricht als Tochter des Mannes aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Verlauf des Chats brachten sie den Vater schließlich dazu, Rechnungen im Wert von mehr als 4000 Euro für sein vermeintliches Kind zu bezahlen - per Überweisung auf zwei ausländische Konten. Als der Mann den Betrug realisierte, war es bereits zu spät, um das Geld mit einer Rückbuchung der Bank zurückzubekommen.