Lastwagen fährt auf Leitplanke auf: Stau auf A7

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der Autobahn 7 in Höhe Hamburg-Heimfeld für kilometerlangen Stau gesorgt. Ein Lastwagen mit Auflieger sei auf eine Leitplanke aufgefahren, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Vormittag. „Derzeit läuft die Bergung.“ Noch sei eine Fahrbahn Richtung Norden befahrbar, es gebe aktuell acht Kilometer stockenden Verkehr. Man versuche, die Bergung ohne Vollsperrung zu schaffen. Ob das gelinge, sei aber noch nicht sicher. Die Autobahn GmbH des Bundes empfahl eine weiträumige Umleitung.