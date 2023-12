Pinneberg Brand an Grundschule in Kummerfeld

An einer Grundschule in Kummerfeld ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Holzverkleidung am Schulgebäude habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand gestanden. Durch den Einsatz von Löschwasser kam es im Gebäude der Grundschule sowie der im Gebäude befindlichen Kindertagesstätte zu einem erheblichen Wasserschaden.