Kreis Herzogtum-Lauenburg Streit am Imbiss mündet in Verfolgungsjagd

Ein Streit zwischen zwei Brüdern und einem Imbissverkäufer ist in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) zu einer Verfolgungsjagd eskaliert. Einer der beiden Brüder habe den 24 Jahre alten Verkäufer in der Fußgängerzone mit einer Schreckschusspistole bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach flüchteten die Brüder im Alter von 50 und 53 anschließend gemeinsam mit einem 39-Jährigen in einem Auto quer durch den Ort und rammten einen Streifenwagen und ein geparktes Fahrzeug.