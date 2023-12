Mann versteckt auf Flucht vor Zoll 19.400 Euro unter Auto

Auf der Flucht vor Zollbeamten hat ein Mann mehr als 19.400 Euro unter einem geparkten Auto in Hamburg versteckt. Die Polizisten konnten den Mann jedoch wenig später stellen und fanden bei der Rekonstruktion seines Fluchtweges auch das Geld, wie das Hauptzollamt Hamburg am Donnerstag mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge Ende November kurz nach Mitternacht mit zwei anderen Männern in einem Auto unterwegs Richtung Hauptbahnhof als er die Zollstreife bemerkte, seinen Wagen stoppte und alle drei Insassen zu Fuß flüchteten. Nur er konnte eingeholt werden. Er hatte weitere 3700 Euro in 100-Euro-Scheinen bei sich.