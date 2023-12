Adventsempfang Nordkirche: Fehrs über aktuelle Themen

Zum Adventsempfang der Nordkirche werden am Donnerstag (18.00 Uhr) rund 350 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Hamburger Katharinenkirche erwartet. In einer Ansprache werde Bischöfin Kirsten Fehrs aktuelle Themen aufgreifen, teilte eine Kirchensprecherin mit. Fehrs ist seit dem Rücktritt von Annette Kurschus im November amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.