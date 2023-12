Brand in Eutiner Schule - Kriminalpolizei ermittelt

In einer Schule in Eutin ist in der Nacht zu Mittwoch in einem Klassenraum ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar, jedoch fanden die Einsatzkräfte ein zerbrochenes Fenster und verwüstete Klassenräume im gesamten Schulgebäude vor, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittle nun, ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und einem möglichen Einbruch und Vandalismus bestehe. Die vom Feuer betroffenen Räume seien vorerst beschlagnahmt worden, der Schulbetrieb könne aber regulär weiterlaufen.