Rund 3200 Beschäftigte streiken in Schleswig-Holstein

Rund 3200 Beschäftigte sind nach Angaben der Gewerkschaften in Schleswig-Holstein für bessere Löhne auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaften, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft der Polizei und Verdi, hatten unter dem Motto „Nikolaus trifft Landesregierung“ zum Warnstreik aufgerufen. Die Streikenden trafen sich am Gewerkschaftshaus in Kiel und zogen anschließend zu einer Kundgebung am Landtag.