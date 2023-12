Bauantragsverfahren in Hamburg ab 2024 nur noch digital

Bauanträge werden in Hamburg vom kommenden Jahr an nur noch elektronisch gestellt und bearbeitet. „Mit dem verpflichtenden Angebot „Bauantrag 2.0“ wird der Antrag in nur wenigen Schritten rein digital erstellt“, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Mittwoch mit. „Alle beteiligten Behörden greifen elektronisch auf eine zentrale eAkte des Bauherrn zu und bearbeiten direkt digital die nötigen Genehmigungsschritte.“ Damit werde das Verfahren für Bauherrn und Behörden einfacher und schneller.