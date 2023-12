Container-Installation zu EM in Hamburg noch länger zu sehen

Live haben Hafenmitarbeiter in Hamburg die Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft mit Containern nachgestellt. Jeder zeigt einen EM-Teilnehmer. Die Aktion geht in die Verlängerung.

Hamburg (dpa/lno). Die anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in den Flaggen der Teilnehmerländer gestalteten Container im Hamburger Hafen werden noch länger zu sehen sein. Die Installation im O‘Swaldkai wird bis zum 17. Dezember (Sonntag) fortgesetzt, teilte Hamburg Marketing am Mittwoch mit.

Die Auslosung zur EM-Gruppenphase fand am vergangenen Wochenende in der Elbphilharmonie statt. Zeitgleich stellten 70 Hafenmitarbeiter die Ziehung der Lose mit den Nationalflaggen-Containern nach. Alle dargestellten Länder spielen im nächsten Jahr bei dem Turnier mit. In Hamburg finden unter anderem die Partien Kroatien gegen Albanien und Tschechien gegen die Türkei statt. Auch die niederländische Nationalmannschaft wird in der Hansestadt ein Spiel bestreiten.

