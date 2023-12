Energie Auch 2022 fossile Quellen für Stromproduktion in Hamburg

Rauchende Schornsteine sind entlang einer Landstraße in einer Kohleförderregion zu sehen.

Fossile Energieträger wie Kohle und Erdgas sind auch 2022 die mit Abstand wichtigsten Quellen für die Stromerzeugung in Hamburg gewesen. Insgesamt wurden im vorigen Jahr in der Hansestadt rund 2,7 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom produziert, 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Mit 2,0 Millionen MWh und einem Anteil von 74,3 (Vorjahr: 75,2) Prozent stammte der weitaus überwiegende Anteil der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern.