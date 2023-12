Höhenretter der Feuerwehr überraschen Kinder-UKE-Patienten

Der Nikolaus in seinem fliegenden Schlitten bringt Geschenke zu den jungen Patienten der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin.

Zum Nikolaus-Tag haben Höhenretter der Feuerwehr den kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik des Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Freude bereitet. Verkleidet als Nikolaus oder Superhelden seilten sich die Einsatzkräfte am Mittwoch vom Dach des Klinikgebäudes ab, um die Kinder den Krankenhausalltag für einen Moment vergessen zu lassen, wie die Feuerwehr mitteilte. An der bundesweiten Aktion nahmen gleichzeitig mehr als 50 Einheiten von Feuerwehren, des THW und der Bergrettung an verschiedenen Kinderkrankenhäusern teil.