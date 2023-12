Bei der Betreuung von Kindern fehlt es an Geld und Fachkräften. Das will die SPD geändert sehen, sie fordert von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für Kinder und Familien. Eine Idee für die Finanzierung gibt es noch nicht.

Ein Kind spielt in einer Kita.

Kindergärten SPD fordert mehr Geld für Kitas in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno). Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag hat sich in einem Antrag für mehr Geld für Kindertagesstätten ausgesprochen. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, auch auf die Probleme der Eltern und Erzieher aufmerksam zu machen“, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch.

In der gesamten Kita-Finanzierung sowie in der Kindertagespflege fehle es an Geld. Zudem drohten Kita-Schließungen. Daher werde die Landesregierung aufgefordert, eine Einschränkung der Betreuung zu verhindern.

Gleichzeitig müssten mehr Fachkräfte gewonnen werden. Dafür solle die Ausbildung von Lehrkräften für die Erzieherausbildung gestärkt werden, es brauche hier mehr Lehrkräfte, heißt es im Antrag weiter.

Für viele Eltern sei eine verlässliche Kinderbetreuung keine Realität mehr. So werde die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschwert und der Fachkräftemangel in allen Bereichen verstärkt.

Wie die Finanzierung gestemmt werden soll, sagt die Fraktion allerdings noch nicht konkret. „Uns liegt der Haushalt für das Jahr 2024 noch nicht einmal vor“, so die SPD-Landesvorsitzende Midyatli. Die Partei wolle nach einer Aufstellung des Haushaltes durch die schwarz-grüne Regierung dann Änderungsanträge stellen.

Darüber hinaus braucht es laut Midyatli im Bereich Bildung auch einen Kraftaktes des Bundes. Die Zuständigkeiten dürften nicht mehr zwischen Bund und Ländern hin und her geschoben werden.

