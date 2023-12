Landesbetrieb warnt vor eingeschränktem Winterdienst

Schnee und Eis auf den Straßen beschäftigen die Verkehrsteilnehmer in Schleswig-Holstein schon seit Tagen. Nun fehlen dem Winterdienst einen Tag lang zusätzlich die Leute.

Schnee liegt auf einer Straße in der Innenstadt.

Kiel (dpa/lno). Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) hat vor einem teils stark eingeschränkten Winterdienst am Mittwoch gewarnt. Dies läge an einem Streikaufruf der Gewerkschaften in den Straßenmeistereien, hieß es vom LBV.

Es sei jedoch mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen worden, mit der gewährleistet werde, dass alle Meistereien besetzt seien. Dadurch lasse sich der Winterdienst zwar regulieren, aber nicht vollständig gewährleisten.

„Das Streikrecht ist ein hohes Gut in Deutschland“, sagte LBV-Direktor Frank Quirmbach. Der LBV hätte volles Verständnis und werde mit allen zur Verfügung stehenden Kräften die Straßen möglichst schnee- und eisfrei halten. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden gebeten, vorsichtig zu fahren.

Der Ausfall der streikenden Mitarbeitenden wird laut LBV so gut wie möglich mit einer Fremdfirma kompensiert. Dies werde je nach Witterungslage aber nicht in allen Bereichen gelingen.

