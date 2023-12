Towers müssen sich im Eurocup erneut geschlagen geben

Hamburg (dpa/lno). Die Veolia Towers Hamburg müssen in dieser Saison im Eurocup weiter auf ihren ersten Heimsieg warten. Zum Start der Rückrunde unterlag der Basketball-Bundesligist dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske am Dienstagabend in der Inselparkhalle mit 83:97 (35:52) und kassierte im zehnten Gruppenspiel die neunte Niederlage. Die erneute Achtelfinalteilnahme rückt für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky damit in immer weitere Ferne. Beste Werfer der Gastgeber waren Lukas Meisner und William Christmas mit je 16 Punkten.

In den ersten Minuten verlief die Partie noch ausgeglichen. Christmas sorgte mit einem Freiwurf zum 5:4 für die erste Führung der Towers - und die einzige in dieser Partie. Im weiteren Verlauf erwies sich Prometey als das effektivere Team und baute seinen Vorsprung kurz vor der Pause auf 19 Punkte aus.

In der zweiten Halbzeit kamen die Hamburger besser ins Spiel und sorgten in der Schlussphase tatsächlich noch einmal kurz für Spannung, als Vincent King rund zweieinhalb Minuten vor dem Ende per Dreier auf 81:88 verkürzte. Mehr aber war nicht drin für sein Team.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg