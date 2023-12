Das Erreichen der Hauptrunde in der European League stand für die SG Flensburg-Handewitt schon fest. Gegen Lovcen geht es noch um Platz eins - und diesen holt der Handball-Bundesligist eindrucksvoll.

Trainer Nicolej Krickau (M) coacht sein Team. Flensburg feierte in der European League einen weiteren Sieg.

Handball Flensburger als Gruppenerster in der European League weiter

Flensburg (dpa/lno). Die SG Flensburg-Handewitt zieht als Gruppensieger in die Hauptrunde der European League ein und hat damit das selbst gesteckte Ziel erreicht. Im sechsten und letzten Spiel der Gruppenphase feierte der Handball-Bundesligist am Dienstagabend in der Campushalle einen souveränen 42:19 (24:8)-Erfolg gegen HC Lovcen-Cetinje aus Montenegro und verteidigte damit erfolgreich den ersten Platz vor den Kadetten Schaffhausen. Die Norddeutschen, die vor der Partie das Weiterkommen bereits sicher hatten, nehmen 2:2 Punkte mit.

Die Flensburger untermauerten ihre Favoritenstellung schon nach wenigen Minuten. Nachdem den Gästen in der Anfangsphase noch das 1:1 gelungen war, erzielte die Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau neun Treffer in Serie zum zwischenzeitlichen 10:1.

Dank des glänzend aufgelegten August Baskar Pedersen, der im ersten Durchgang neun seiner insgesamt 13 Tore erzielte, zogen die Schleswig-Holsteiner bis zur Pause auf 24:8 davon. Damit war die Partie bereits entschieden. Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber dann nicht mehr ganz so effektiv bei ihren Abschlüssen, feierten dennoch einen klaren Sieg.

