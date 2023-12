Polizei sucht Zeugen nach Tod von Fußgänger

Nach dem Tod eines Fußgängers in Flensburg sucht die Polizei Zeugen. Konkret gehe es um ein Paar, das den 43 Jahre alten Mann am mutmaßlichen Unfallort entdeckt hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461 4840 bei der Polizei zu melden. Passanten hatten den Schwerverletzten am 23. November am Straßenrand liegend gefunden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Der Mann war vermutlich überfahren worden.