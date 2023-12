Schnee in Hamburg - auch weißer Flughafen

Hamburg (dpa/lno). Die „schönste Stadt Deutschlands“ zeigt sich auch im Winter von ihrer attraktiven Seite. Neuer Schneefall hat Hamburg am Dienstag erneut in eine Winterlandschaft verwandelt. Die Parks, die Alsterwiesen, Auto- und Hausdächer waren am Vormittag mit einer Schneeschicht bedeckt.

Was für die einen pure Winterfreude war, bedeutete für andere Arbeit oder Behinderungen auf dem Weg zum Job. Die Straßenräumer der Stadtreinigung waren seit dem frühen Morgen unterwegs. „Es sind 725 Mitarbeitende mit 280 Fahrzeugen im Einsatz“, postete die Stadtreinigung auf der Plattform X. Seit 2.30 Uhr sei das Team Orange wieder im Winterdiensteinsatz. Alle Verkehrsteilnehmenden wurden um Vorsicht gebeten und Anlieger an die Streupflicht erinnert. So mancher Anwohner war am Morgen beim Schippen zu sehen.

Ein ungewohntes Bild bot auch der Hamburger Flughafen. Die Rollbahnen waren am Morgen von einer Schneeschicht bedeckt, große Räumfahrzeuge waren im Einsatz. Größere Konsequenzen hatte das für den Flugverkehr nicht. Es könnte allenfalls wetterbedingt zu leichten Verzögerungen kommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings gebe es ja noch die ausgefallenen Flüge aus München. Dort hatte der Airport seinen Flugbetrieb am Dienstagmorgen wegen Eisregens ausgesetzt.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Hamburg und Schleswig-Holstein weiter verbreitet mit Schneefall, dabei werden bis Mittwochvormittag Neuschneemengen von 3 bis 8 Zentimeter, teils auch bis 15 Zentimeter erwartet. Im Laufe der Nacht zum Mittwoch lasse der Schneefall dann nach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg