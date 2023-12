Widerstand ist Aufgabe der Zivilgesellschaft

Angesichts wachsender antisemitischer Tendenzen in Ostdeutschland haben Experten die Zivilgesellschaft zum Widerstand aufgerufen. „Der Kampf gegen den Antisemitismus darf nicht Aufgabe der Jüdinnen und Juden sein“, mahnte der Antisemitismus-Experte Dervis Hizarci am Dienstag zum Auftakt einer Fachkonferenz zum Antisemitismus in Ostdeutschland in Potsdam. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 habe die mörderische Dimension des Antisemitismus erneut vor Augen geführt, betonte er. Dagen müsse sich die ganze Gesellschaft wenden.