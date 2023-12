Energie Gasverbrauch in Schleswig-Holstein höher als vor einem Jahr

Der Gasverbrauch in Schleswig-Holstein ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. 2994 Gigawattstunden (GWh) hätten private Haushalte und Industrie im vergangenen Monat verbraucht, teilte der Netzbetreiber HanseWerk am Dienstag in Quickborn mit. Damit lag der Verbrauch um 413 GWh höher als im November des vergangenen Jahres.