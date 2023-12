Mann stirbt bei Wohnungsbrand im Kreis Stormarn

Ein 57 Jahre alter Mann ist am Montagabend bei einem Wohnungsbrand in Großhansdorf (Kreis Stormarn) gestorben. Die Dachgeschosswohnung sei beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits stark verqualmt gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Bei den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute den leblosen Mann. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.