Keine Verkehrsunfälle im Norden trotz erhöhter Glättegefahr

Trotz Schneefall, anhaltendem Frost und glatten Straßen ist die Verkehrslage in der Nacht von Montag auf Dienstag ruhig geblieben. Die Polizeisprecher der Lagezentren in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konnten am Dienstagmorgen von keinerlei Glätteunfällen berichten. In den meisten Regionen im Norden funktioniere der Winterdienst im Vergleich zu vergangenen Jahren erstaunlich gut, hieß es.

Hamburg/Schwerin/Kiel. Trotz Schneefall, anhaltendem Frost und glatten Straßen ist die Verkehrslage in der Nacht von Montag auf Dienstag ruhig geblieben. Die Polizeisprecher der Lagezentren in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konnten am Dienstagmorgen von keinerlei Glätteunfällen berichten. In den meisten Regionen im Norden funktioniere der Winterdienst im Vergleich zu vergangenen Jahren erstaunlich gut, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Dienstag bis zu acht Zentimeter Neuschnee an, lokal sogar bis zu 15 Zentimeter. Dabei sollen Temperaturen bis minus sechs Grad möglich sein. Insgesamt herrsche erhöhte Glättegefahr. Das soll auch in den kommenden Tagen so bleiben - auch wenn ab Mittwoch die Temperaturen leicht über null Grad steigen sollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg