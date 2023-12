Schleswig-Holstein: 2,38 Milliarden Euro für Jugendhilfe

Ob Kinderbetreuung, Familienhilfe oder Erziehungsberatung - Schleswig-Holstein hat im Jahr 2022 2,38 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Dies ist ein Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, wie das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Montag mitteilte.

Der größte Teil - insgesamt 1,68 Milliarden Euro - entfiel 2022 auf die Kindertagesbetreuung. Dies sei ein Plus von 15 Prozent zum Jahr zuvor. Weitere 519 Millionen Euro flossen in Hilfen zur Erziehung. Damit ist etwa Erziehung in Heimen oder Pflegefamilien, Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Familienhilfe gemeint.

